Amy Winehouse. In arrivo “Frank” nella versione Half Speed Master

Frank, l’album di debutto di Amy Winehouse, pubblicato il 20 ottobre 2003 dalla Island Records, verrà pubblicato in versione doppio vinile il 4 settembre 2020. L’album che ha svelato al mondo il talento dell’allora ventenne londinese, ovvero quello contenente i singoli Stronger Than Me (vincitore dell’Ivor Novello Award) Take The Box e In My Bed and F ** k Me Pumps, godrà del Half Speed ​​Mastering degli Abbey Road Studios, una tecnica che Universal Music sta utilizzando per una serie di ristampe viniliche.

Il vinile conterrà un certificato di autenticità degli iconici studi e la caratteristica fascetta obi strip che contraddistingue ogni pubblicazione Half Speed Mastering. Il disco, nato dalla collaborazione tra la cantante con il produttore hip-hop Salaam Remi, presenta inoltre due cover jazz: (There Is) No Greater Love e Moody’s Mood for Love. Di seguito la tracklist e il videoclip relativo a Stronger Than Me.

Tracklist

Side A

Stronger Than Me

You Sent Me Flying (Cherry)

Know You Now

Side B

Fuck Me Pumps

I Heard Love Is Blind

Moody’s Mood For Love (Teo Licks)

(There Is) No Greater Love

In My Bed

Side C

Take The Box

October Song

What Is It About Men?

Help Yourself

Side D

Amy Amy Amy (Outro)