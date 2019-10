Arriva il Phonocut, il registratore per i vinili fatti in casa

Da adesso potremo farci i vinili in casa. Basterà infatti sborsare 1.100 dollari e potremo avere il Phonocut, dispositivo analogico che permette di incidere su disco la musica trasmessa da una qualsiasi fonte digitale, sia essa uno smartphone, una TV o un tablet.

La piastra, capofila dell’omonima linea che si annuncia invero promettente in termini di future produzioni, è compatibile con dischi in vinile da 10 pollici che possono ospitare dai 10 ai 15 minuti di contenuti audio per ogni facciata. Ma la cosa assolutamente innovativa – scrive Wired – è che, oltre al fatto che potremo finalmente registrarci i vinili in casa, sarà possibile connettere l’apparecchio tramite cavo a un qualsiasi dispositivo con cui, grazie a una speciale app, si potranno editare i file audio che si vogliono incidere.

Phonocut è molto pratico e maneggevole da usare: «Dev’essere a prova di incapaci – ha affermato Florian Kaps, cofondatore del Altra particolarità è che ilè molto pratico e maneggevole da usare: «Dev’essere a prova di incapaci – ha affermato, cofondatore del progetto e fanatico del mondo analogico -. Anche uno come me deve poter essere messo nelle condizioni di usarlo».

Il dispositivo lavora in tempo reale. Mentre la musica scorre, una puntina incide la superficie del disco. Si potrà quindi rendere tangibile qualsiasi tipo di suono, da una playlist di canzoni ai propri esperimenti di musica elettronica fatti in casa, a un dialogo, ai versi dei propri animali domestici. «Il digitale ha un grosso problema – ha aggiunto Kaps -. Si può accedervi in modo molto semplice, ma si può solo vederlo o sentirlo. Non si può annusare, leccare o toccare. Noi esseri umani abbiamo tutti e cinque i sensi e abbiamo bisogno che tutti vengano stimolati».

In più, sempre secondo Kaps, il Phonocut darà la possibilità a molti appassionati di avvicinarsi al mondo del vinile e capirne anche le tecniche di registrazione: «La gente adora i dischi ma non sa niente di loro e di come vengono realizzati. Dobbiamo ispirare le persone a porsi porsi domande sui dischi e stimolarle riguardo alle possibilità di cosa si può realizzare con essi».

Phonocut sarà disponibile tra poche ore, e un numero limitato di pezzi sarà disponibile in preorder al prezzo scontato di 999 dollari. Una buona notizia per la musica su supporto fisico, visto che è freschissima la notizia che le musicassette, al contrario, sembra non se la stiano passando troppo Il primogenito di casasarà disponibile tra poche ore, e un numero limitato di pezzi sarà disponibile in preorder al prezzo scontato di 999 dollari. Una buona notizia per la musica su supporto fisico, visto che è freschissima la notizia che le musicassette, al contrario, sembra non se la stiano passando troppo bene