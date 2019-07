In arrivo un nuovo fumetto dedicato a David Bowie

Dopo la Barbie, il fumetto. Celebrare David Bowie, ormai, è diventato pane quotidiano i tutti i campi, se è vero, com’è vero, che presto l’artista inglese avrà anche un comic a lui dedicato. Il fumettista americano Michael Allred (Madman, X-Statix), in collaborazione con la moglie colorista Laura e lo sceneggiatore Steve Horton (Amala’s Blade), ha infatti realizzato una biografia a fumetti di Bowie che sarà pubblicata negli Stati Uniti il 7 gennaio 2020 dalla casa editrice Insight Editions.

Il titolo dell’opera – riporta Fumettologica – è Bowie: Stardust, Rayguns, & Moonage Daydreams e avrà come oggetto la carriera del musicista britannico fino alla notorietà e, in parallelo, le vicende del suo alter ego Ziggy Stardust, fino a uno scontro fra i due in grado di cambiare il mondo intero.

A seguire, vi anticipiamo alcune pagine in anteprima del volume, che è possibile preordinare (in lingua inglese) già da adesso:

