Baustelle. “I musicisti arrivano già stanchi negli hotel”, in arrivo il nuovo libro di Francesco Bianconi e Gianluca Moro

Con il (doppio) tour dedicato ai due volumi de L’amore e la violenza ormai alle spalle, i membri dei Baustelle sono attualmente liberi d’occuparsi d’altro. Come Francesco Bianconi, che attraverso i profili social della band ha annunciato l’arrivo per il 17 ottobre prossimo del libro I musicisti arrivano già stanchi negli hotel. Fotodiario intimo di Baustelle in movimento, con i testi di Bianconi e le foto di Gianluca Moro. Edito da La Nave di Teseo, il volume è già disponibile al pre-order sugli store Amazon e Feltrinelli. L’annuncio è accompagnato dalla seguente nota stampa:

I musicisti arrivano già stanchi negli hotel

e sono quasi sempre le quattro del pomeriggio.

Trascinano i trolley, fanno check-in veloci.

Hanno il passo dei frequentatori di aeroporti.

Le loro anime lasciano in questi posti tracce leggere

come dentro i camposanti i morti.

Recentemente, Bianconi è stato impegnato nella rassegna Eneide, un racconto mediterraneo, dove – accompagnato da Enrico Gabrielli e Sebastiano de Gennaro – ha letto brani tratti dall’opera di Virgilio, e con i Baustelle ha partecipato alla seconda stagione dello show Ossigeno condotto da Manuel Agnelli; a settembre 2018 la band ha festeggiato i dieci anni di Amen con una ristampa in vinile del disco. Gli ultimi due album pubblicati dalla formazione toscana sono L’amore e la violenza e L’amore e la violenza vol.2 – Dodici nuovi pezzi facili, entrambi recensiti su queste pagine da Tommaso Iannini (rispettivamente qui e qui).