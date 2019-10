Bob Dylan e Johnny Cash. In ascolto la demo di “Wanted Man”

Continuano le anticipazioni da Travelin’ Thru, 1967-1969: The Bootleg Series Vol. 15 di Bob Dylan. Dopo la condivisione di I Threw It All Away al Live on The Johnny Cash Show arriva la demo di Wanted Man, in cui troviamo Cash al canto e Dylan ad accompagnarlo ai cori.

La precedente puntata delle Bootleg Series dedicata a Dylan è stata pubblicata l’anno scorso, mentre la numero 13 risale al 2017. Su SA trovate anche l’ascolto e la recensione (scritta da Antonio Pancamo Puglia) del volume 7, dato alle stampe nel 2005la