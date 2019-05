Cannes 2019. Ci sarà anche Tarantino in concorso con “C’era una volta a Hollywood”

Questa mattina il Festival di Cannes ha annunciato l’ingresso degli ultimi film in calendario previsti per la 72ª edizione di scena dal 14 al 25 maggio prossimi: si tratta del nuovo film di Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood, che sancirà il ritorno del regista di Knoxville a Cannes 25 anni dopo la vittoria della Palma d’Oro con Pulp Fiction; ci sarà anche l’atteso Mektoub, My Love: Intermezzo, seguito di Mektoub, My Love: Canto Uno, ancora diretto da Abdellatif Kechiche, mentre tra le proiezioni di mezzanotte si segnala l’ingresso di Lux Æterna, mediometraggio diretto da Gaspar Noé. La versione del film che Tarantino presenterà a Cannes avrà una durata di 2 ore e 45 minuti, mentre Intermezzo ha una durata segnalata di 4 ore. Una vera goduria per i cinefili che accorerrano alla kermesse.

Nella categoria Un Certain Regard, segnaliamo infine l’ingresso di La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d’animazione di Lorenzo Mattotti con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese e Andrea Camilleri.

