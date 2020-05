Cesare Veronico: “Con Puglia Sounds Plus investiamo nella creatività in una fase delicata”

Locali chiusi, concerti rinviati al 2021, un’estate senza festival. Una delle vittime illustri, e forse a tratti dimenticate, dell’emergenza Covid-19 è il settore della musica dal vivo che in Italia coinvolge oltre 400 mila professionisti. Dalle loro voci si sta alzando, nelle ultime ore, un coro unanime di appello alle istituzioni per sostenere una ripresa quanto mai difficoltosa alla luce delle misure di distanziamento sociale. In Puglia prova a dare una forte risposta Puglia Sounds con una linea di intervento nell’ambito della più ampia strategia denominata Custodiamo la Cultura con cui la Regione sta sostenendo le filiere del Turismo e della Cultura. L’insieme di attività del piano Puglia Sounds Plus prevede la pubblicazione di nuovi avvisi pubblici con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro per la produzione e la programmazione musicale e la realizzazione di Medimex D, la prima music conference internazionale digitale in programma dal 3 al 21 giugno.

Puglia Sounds è il programma, attuato dal Teatro Pubblico Pugliese, che dal 2010 sostiene la musica regionale a dimostrazione di come l’istituzione pugliese consideri la musica uno strumento importante per il benessere collettivo e la promozione del territorio. Ancora di più in una situazione di emergenza, la sua presenza a fianco degli operatori del comparto non si fa attendere. «C’eravamo in tempi di pace, figuriamoci in tempi di guerra – commenta sorridendo Cesare Veronico, coordinatore di Puglia Sounds. Cambia sicuramente il focus rispetto agli ultimi anni. Con Medimex avevamo l’obiettivo di rilanciare la musica dal vivo con grandi eventi che richiamassero i pugliesi attorno a riti importanti e di promuovere la Puglia che, nei weekend del festival, diventava il centro d’Europa. Taranto è stata centro di attrazione di un fenomeno sociale: la città, spaccata in due dalla questione Ilva, si è unita attorno al Medimex credendo in un processo alternativo di sviluppo del paese. Non parlo certo di produzione di prodotto interno lordo ma di valorizzazione della sua cultura millenaria. Discorso che si ripete anche per Foggia che da tempo non vedeva eventi musicali di ampia portata».

Medimex naturalmente non attraverserà nel 2020 le città pugliesi, non potrà, almeno per quest’anno, porsi come catalizzatore di promozione territoriale e di aggregazione sociale. Come per tutti, è tempo di una “nuova normalità”: «Il focus – spiega Veronico – è tutto sulla ricaduta sul sistema musicale della regione. Ora l’obiettivo è investire sulla creatività, sugli operatori e sui nostri musicisti per avere un ritorno in una fase delicata». Produzione e programmazione sono i pilastri su cui si fondano gli avvisi pubblici di prossima pubblicazione sul sito pugliasounds.it: «Oltre ai bandi di sostegno ai nuovi progetti discografici, è previsto anche un supporto innovativo alla realizzazione di lavori musicali con i musicisti collegati da casa, a distanza. Il bando dedicato ai live è figlio delle misure del Governo sugli spettacoli dal vivo, quelli che prevedono dai 200 ai 1000 spettatori massimo. In autunno, invece, le nostre misure prepareranno gli operatori a programmare il 2021, bandi che, come Puglia Sounds Export, consentiranno ai nostri musicisti di farsi sentire fuori dal territorio regionale».

Nel frattempo, molti musicisti, oltre che con i dischi, continuano ad esprimersi davanti uno schermo grazie allo streaming. Un palliativo sicuramente che non potrà sostituire l’esperienza dal vivo ma al momento si fa di necessità virtù. «In assoluto – è l’opinione di Veronico – non sono contrario ai concerti virtuali, tanto che, in uno dei bandi, sosteniamo che alcuni live, programmabili in estate, siano trasmessi via web. Vedo lo streaming come uno strumento parallelo all’evento live». Grazie al digitale, Medimex, dal 3 al 21 giugno, metterà in contatto esperti, operatori del settore e pubblico attorno ai vari temi che riguardano l’industria musicale. Medimex D si propone come un’importante occasione di confronto, approfondimento e sviluppo online di tematiche imprescindibili per il presente e il futuro della musica con importanti e qualificati ospiti, tra i quali Tommaso Paradiso, Ghemon, Francesco Sarcina (Le Vibrazioni), Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Andrea Rosi (Presidente Sony Music Italia), Claudio Ferrante (Presidente Artist First), Clemente Zard (Vivo Concerti), Massimo Bonelli, Chiara Santoro (Google Italia), Giovanni Canitano, Marc Urselli, Claudio Simonetti, Martin Goldschmidt, Raffaele Casarano e Roberto Ottaviano.

«In una situazione di emergenza – prosegue il coordinatore di Puglia Sounds – il fatto che si apra un tavolo di confronto sul piano nazionale e internazionale non può che essere interessante».

Tra progetti e produzioni di live, Cesare Veronico ha sicuramente a cuore la musica. L’ha anche raccontata in passato passando dalle riviste cartacee alla radio. Durante la fase 1 e l’isolamento forzato, ha trovato in alcuni dischi una via di sollievo e stimolo: «La critica e le radio non si sono ancora rese conto della grandezza di Steven Wilson che a marzo ha pubblicato Personal Shopper, estratto dal suo nuovo disco. É un genio che, a mio parere, non è valorizzato quanto merita. Ho ascoltato tanto l’ultimo album di Anna Calvi, Hunter, in particolare ho apprezzato il singolo con gli Idles. E, a proposito della band inglese, ho sentito a lungo il loro live al Bataclan». I grandi concerti, per ora, si vedranno solo dagli schermi.