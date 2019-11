Due date in Italia per il tour “The Prog Years” dei Jethro Tull

I Jethro Tull, dopo le tre date della scorsa estate, torneranno in Italia per altri due appuntamenti del tour The Prog Years. La band di Ian Anderson farà tappa al Teatro Colosseo di Torino il 25 marzo 2020 e al Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano, il 27 marzo successivo. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 2 dicembre sul circuito TicketOne.

A giugno 2018 è uscito 50 For 50, raccolta che celebra i cinquant’anni del gruppo con 50 brani selezionati personalmente da Ian Anderson, il quale ha commentato così l’attuale tour in cui è impegnato: «Di solito non sono un tipo da anniversari, ma, per una volta, non sarò neanche un guastafeste! Faccio tesoro dei ricordi dei primi anni del repertorio dei Jethro Tull, associato com’è al visitare così tanti paesi per la prima volta entrando in contatto con nuovi fan in tutto il mondo. E questa è una celebrazione di tutti i 33 membri della band che hanno fatto parte dei nostri ranghi: musicisti che hanno portato i loro talenti, abilità e stili per produrre le esibizioni dal vivo e in studio».

Il capolavoro della band, Aqualung, compirà 50 anni nel 2021. Su queste pagine trovate la recensione Classic, a cura di Roberto Bacci.