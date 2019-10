Electropark 2019, tornano i suoni del presente nei luoghi storici di Genova

Gli sviluppi dell’elettronica e della cultura contemporanea e il fascino di luoghi storici e suggestivi. È un intreccio d’incanto quello proposto da Electropark, il festival che torna a Genova dal 16 al 19 ottobre. Contaminazione e apertura le parole chiave di un evento che ormai da otto anni, nella selezione artistica così come nella scelta dei luoghi che ospiteranno live e dj-set, spicca per creatività e ricerca. Elementi che emergono vividi dalla line-up, capace di unire storiche icone della cultura elettronica internazionale, come Andrew Weatherall, Giant Swan, Hieroglyphic Being, a figure eclettiche e innovative del presente musicale tra cui l’esotica e misteriosa RAMZi fino a contaminazioni tra arti e scienza come nel progetto proposto da William Basinski e Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand.



«Nato nel 2012 da un gruppo di under 30 – si legge in un comunicato – nelle sette precedenti edizioni il festival ha saputo raccontare i nuovi percorsi delle sonorità elettroniche globali, valorizzando nel contempo il ricchissimo tessuto urbano e culturale del capoluogo ligure: recentemente indicata dal prestigioso magazine internazionale di economia e lifestyle Forbes tra le cinque città di mare più belle del nostro paese (in cima alla lista composta da Napoli, Palermo, Roma e Venezia), Genova è uno dei centri urbani più affascinanti e insieme tra i meno conosciuti del Mediterraneo. Il fascino della “Superba” è ben rappresentato dagli headquarters scelti per questa ottava edizione di Electropark: i Magazzini del Cotone del Porto Antico, storico epicentro del commercio e della vita genovese, e il quartiere di Prè, fulcro di quello che con i suoi 113 ettari di superficie complessiva rappresenta uno dei centri storici medievali più estesi d’Europa. Prè in particolare, quartiere multietnico per eccellenza con il 31,6% di residenti nati all’estero (la percentuale più alta tra tutti i quartieri della città), è dal 2016 il cuore pulsante della manifestazione – capace di riflettere perfettamente lo spirito di un festival che attraverso la musica ha voluto mettere da subito al centro dell’attenzione i concetti di contaminazione, di apertura e di valorizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio storico e culturale».

Il ricchissimo programma dell’ottava edizione di Electropark, che vedrà arrivare a Genova artisti del calibro di Andrew Weatherall , Rrose, Giant Swan, Tomoko Sauvage & Emmanuelle Parrenin, Alberto Barberis, RAMZi, Sculpture, Zenker Brothers, Stenny e Piezo si completa con due live da non perdere, a ulteriore conferma del crescente valore internazionale della manifestazione: William Basinski, geniale musicista e compositore statunitense, sarà sabato 19 ai

Magazzini del Cotone per accompagnare dal vivo la sorprendente performance audiovisiva 10000 Peacock Feathers in Foaming Acid, realizzata dal duo di artisti Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand, ispirata allo studio del comportamento delle pellicole di sapone in campo ottico, svelate grazie all’utilizzo di luce laser per farne emergere le complesse nanostrutture.

Ultimo artista ad entrare nel cartellone di quest’anno è invece Jamal Moss a.k.a Hieroglyphic Being, figura storica della scena sperimentale di Chicago (producer e fondatore dell’etichetta di culto Mathematics), anche lui tra i protagonisti dell’attesissima serata di chiusura del 19 ottobre sul Porto Antico. 18 artisti da 10 paesi del mondo (Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Giappone, Germania, Italia, Russia, Olanda, Canada, Bielorussia), 11 act (7 live e 4 dj set), tra i quali 2 prime italiane, 1 prima mondiale e 1 debutto assouto daranno vita per la prima volta a Genova ad un evento internazionale che unisce le novità più interessanti della scena elettronica europea ad alcuni tra i principali protagonisti del panorama contemporaneo.

Il programma completo dell’evento è disponibile nella nostra pagina dedicata al festival, di cui Sentireascoltare è mediapartner.