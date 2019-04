FAT FAT FAT Festival 2019, i nuovi nomi: da Louie Vega a Shigeto (e tanti altri)

Seconda e ultima ondata di annunci per FAT FAT FAT Festival, che dal 2 al 4 agosto torna per la quarta edizione nelle località di Grancia di Sarrocciano (Corridonia) e di Piazza Vittorio Emanuele II (Morrovalle).

Dopo aver annunciato, tra gli altri, anche i set di Motor City Drum Ensemble e Dam Funk, oggi è stata svelata l’ultima parte di line-up. Si va da Little Louie Vega, il disc jockey statunitense fondatore del progetto MAW Records, diventato un’istituzione all’interno della scena house, all’esponente di punta della nuova scena sperimentale Hip-Hop americana Shigeto, che insieme al producer dalle influenze jazz Mark De Clive-Lowe e con il supporto della meravigliosa voce della cantante Melanie Charles, proporrà un live tutto da scoprire. Ma il programma è ricco di proposte che spaziano dal jazz alla techno, dalla house alla black music, come nel caso del leggendario Amp Fiddler, cantante, tastierista, producer e collaboratore di personaggi del calibro di Prince, Jamiroquai e Moodymann, passato alla storia per la sua militanza nei Parliament e nei Funkadelic di George Clinton.

«La quarta edizione – raccontano gli organizzatori – mantiene il claim You Can’t Download The Experience, frase che sintetizza l’anima e gli obiettivi della rassegna: dare vita a un’esperienza sensoriale, a 360 gradi: dalla musica, fruita dal vivo, all’estetica del territorio che la ospita, alla gastronomia rigorosamente locale, che introduce spontaneamente il pubblico alla tradizione marchigiana, creando un ponte in grado di valorizzare la storia e l’identità delle Marche. Un viaggio permeato di cultura: musicale, culinaria, popolare. La proposta musicale di FAT FAT FAT attraversa l’intero spettro della black music, dalle sue radici più profonde fino alle ultime evoluzioni. Il cardine della selezione artistica è la club culture nata dai movimenti musicali della techno di Detroit e della house di Chicago».

Il programma completo lo trovate nella nostra pagina dedicata al festival, di cui Sentireascoltare è mediapartner. Sul nostro portale, anche la recensione dell’ultimo album di Louie Vega, NYC DISCO.