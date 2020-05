Fat Fat Fat Festival dà appuntamento al 2021

Alla conta dei festival italiani che non si terranno durante la prossima estate, causa emergenza Coronavirus, si aggiunge anche Fat Fat Fat Festival, l’evento che ogni anno, ad agosto, porta nelle Marche il meglio della black-music e dell’elettronica internazionale. «Sebbene una comunicazione ufficiale in materia di pubblico spettacolo non sia stata ancora rilasciata né da parte del governo nazionale né da quello locale si legge in una nota degli organizzatori – è ormai chiaro che per un lungo periodo non ci saranno le condizioni per le attività di assembramento. È stata una decisione molto difficile, ma al momento l’unica possibile: l’assoluta priorità è preservare la salute e la sicurezza di tutta la nostra collettività. Questa situazione senza precedenti avrà un grande impatto sulla nostra piccola famiglia e sul suo lavoro. Per un po’, tutti nel mondo saranno costretti a fruire della musica in un modo insolito e diverso. Ciò nonostante, noi proveremo a fare del nostro meglio e continueremo a condividere vibrazioni positive in perfetto stile #youcantdownloadtheexperience»

Chi ha già acquistato un biglietto Early Bird, può gestire la prenotazione direttamente nell’area ‘My Tickets’ di Resident Advisor. Una volta effettuato l’accesso, potrà scegliere se richiedere un rimborso completo, spostare la prenotazione al prossimo anno o partecipare alla campagna “Save Our Scene”.

«Dovremo quindi aspettare fino al 6-7-8 agosto 2021 – prosegue la nota – per celebrare tutti insieme la quinta edizione di FAT FAT FAT Festival sotto il sole delle Marche. Questo è ancora il momento di prenderci cura di noi stessi e dei nostri cari, di rispettare le normative sanitarie al fine di vincere questa lotta globale una volta per tutte. Inizieremo presto a lavorare alla prossima edizione che, promettiamo, sarà indimenticabile!».

di Luigi Lupo 11 Maggio 2020