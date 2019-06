Finalmente arriva in vinile la colonna sonora di Shrek

Era ora. La colonna sonora di Shrek sarà finalmente pubblicata su vinile. L’album Shrek (Music From The Original Motion Picture), uscito il 14 maggio 2001 parallelamente al primo film della fortunata serie di film d’animazione con protagonista il celebre orco verde, ebbe un grande successo in tutto il mondo. Nella chart di Billboard arrivò in 28ma posizione, e al primo posto tra le colonne sonore, ed ebbe ottimi piazzamenti anche in Australia, Germania, Francia, Svizzera, Austria e Danimarca. Fu disco d’oro in Inghilterra e doppio platino negli stessi Stati Uniti.

Il disco era un concentrato di alternative-rock, ma anche di pop più levigato e mainstream, prevalentemente statunitensi. Erano presenti in tracklist brani di – tra gli altri – Smash Mouth (I’m A Believer, All Star), Eels (My Beloved Monster), Rufus Wainwright (Hallelujah), Self (Stay Home), ma anche Leslie Carter (Like Wow!) e Dana Glover (It Is You (I Have Loved)).

E’ possibile preordinare la reissue in vinile di Shrek (Music From The Original Motion Picture) , che sarà pubblicato – scrive Stereogum – il prossimo 2 agosto.