“Foundation”. L’opera di Asimov prende vita nel primo trailer della serie Apple

Apple ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Foundation, serie basata sul ciclo di romanzi delle Fondazioni di Isaac Asimov. Nel filmato possiamo sia vedere le prime immagini della serie sia alcune interviste rivolte a David S. Goyer, sceneggiatore dello show tagato Apple: «Sono cinquant’anni che si cerca di portare sullo schermo Foundation. I romanzi sono stati di grande ispirazione per Star Wars. È il più grande romanzo di fantascienza di tutti i tempi. La storia è gigantesca, si spalma nel corso di millenni. Non c’è compagnia migliore per raccontare questa storia di Apple, visto il rapporto che ha con il modo in cui la tecnologia migliora la vita delle persone».

Del cast della prima stagione, in arrivo su Apple TV+ nel 2021, fanno parte Lee Pace, Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann e Cassian Bilton.

Sinossi: L’impero galattico esercita da secoli il suo potere su tutti i pianeti conosciuti, ma ora sta scomparendo: lascerà il posto a 30.000 anni di ignoranza e violenza. Hari Seldon, creatore della rivoluzionaria scienza della “psicostoria”, sa quale triste futuro aspetta l’umanità. E per preservare la civiltà, riunisce i migliori scienziati e studiosi su Terminus, un piccolo pianeta ai margini della galassia. È la Prima Fondazione, destinata a essere rapidamente cancellata da un terribile e misterioso mutante che impone un’orribile dittatura. Non tutto comunque è perduto; tra le rovine di quello che era stato un faro del sapere si mormora che, nascosta in un remoto angolo della galassia, vi sia una Seconda Fondazione. La cercano disperatamente coloro che intendono distruggerla così come i sopravvissuti della Prima Fondazione. Il suo destino giace nelle mani di un adolescente, Arkady Darell…