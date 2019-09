Fulminacci tour 2019. Nuove date invernali per il cantautore romano

Cinque nuovi appuntamenti nei club per Fulminacci che, terminata la tornata dei concerti estivi, torna ad esibirsi dal vivo a dicembre sempre in supporto dell’esordio discografico La vita veramente, pubblicato da Maciste Dischi e Artist First lo scorso aprile.

Il protagonista della nuova scena della Capitale salirà sui palchi di Milano (5 dicembre, Santeria Toscana 31), Roncade in provincia di Treviso (6 dicembre, New Age), Bologna (7 dicembre, Locomotiv), Firenze (13 dicembre, Flog) e Roma (14 dicembre, Spazio Rossellini).

I biglietti sono già disponibili via TicketOne dallo scorso venerdì 13 settembre. Su SA trovate l’intervista a Fulminacci di Giorgia Salerno