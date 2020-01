Game of Thrones. Lo spin-off “House of the Dragon” arriva nel 2022

In un intervista esclusiva per Deadline, il presidente della programmazione HBO Casey Bloys ha annunciato che il debutto di House of the Dragon, spin-off dell’universo di Game of Thrones, è previsto per il 2022. «Hanno iniziato a scrivere qualcosa – ha detto riferendosi agli showrunner Miguel Sapochnik (sua la regia degli episodi migliori della serie originale) e Ryan Condal (che collaborerà a stretto contatto con George R. R. Martin) – Ovviamente sarà una serie complessa. Per adesso, penso che la messa in onda di House of the Dragon abbia la massima priorità». A quanto sappiamo, la serie sarà composta da dieci episodi (il pilot verrà diretto dallo stesso Sapochnik) e si baserà sugli eventi narrati in Fire & Blood (Fuoco & Sangue), il romanzo di Martin ambientato trecento anni prima della storia principale e incentrato sulla casata Targaryen.

Qualche mese fa la TV via cavo statunitense aveva annullato il prequel ideato da Jane Goldman (avrebbe dovuto chiamarsi Bloodmoon) per il quale era già stata confermata Naomi Watts nel ruolo di co-protagonista; a quanto era stato detto dopo l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, gli spin-off ideati dalla HBO sarebbero dovuti essere quattro. «Una delle cose che Jane [Goldman] aveva svolto magnificamente – ha continuato Bloys riferendosi al pilot di Bloodmoon – è l’aver espanso il mondo [della serie], ambientando lo spin-off 8000 anni prima di Game of Thrones. Questo aveva richiesto molto di più [in termini economici e produttivi]. House of the Dragon, invece, ha un testo di riferimento, c’è un libro che la rende qualcosa di più che un semplice viaggio nella mappa»

A settembre l’ultima stagione di Game of Thrones aveva trionfato agli Emmy Awards 2019 (miglior serie drammatica, miglior attore non protagonista per Peter Dinklage), a differenza di quello che è successo durante la notte dei Golden Globes (l’unico candidato era Kit Harington e non ha vinto). Su SA potete leggere i commenti ai sei episodi dell’ottava e ultima stagione di GOT – Winterfell, A Knight of the Seven Kingdoms, The Long Night, The Last of the Stark e The Bells – compreso il finale The Iron Throne.