George Michael, un concerto tributo a Londra il prossimo giugno

Il 25 giugno prossimo si terrà a Londra un concerto tributo a George Michael. Lo rivela il Mirror. Lo show, battezzato Cowboys & Angels: Celebrating the Life and Music of George Michael, avrà luogo alla O2 Academy Brixton proprio nel giorno in cui l’ex Wham, morto il giorno di Natale del 2016, avrebbe compiuto 56 anni. L’evento ha avuto l’approvazione della famiglia del compianto musicista e sarà supervisionato da Chris Cameron, il direttore artistico di due dei tour del cantante. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza a favore di Childline, un’associazione supportata da George Michael quand’era in vita.

Non si conoscono ancora i nomi degli artisti coinvolti ma, scrive sempre il Mirror, di certo ci saranno dieci dei componenti originari della band di George Michael, inclusi la cantante Shirley Lewis e il chitarrista Michael Brown: il resto del cast verrà annunciato nei prossimi mesi.

«Era iniziato come un evento privato per la band di George Michael, per noi per condividere una serata insieme in onore di un uomo e un amico che a tutti noi manca terribilmente», ha commentato la Lewis raccontando la genesi del progetto. Per poi aggiungere: «Noi, la band e i cantanti siamo come una famiglia e ci stiamo unendo per ricordare qualcuno che abbiamo amato e che ci ha amati».

Di recente l’ex compagno di George Michael, Fadi Fawez, ha dichiarato che l’artista, prima di morire, tentò di suicidarsi per ben quattro volte.

L’anno scorso è andato in onda il documentario di Showtime Networks George Michael: Freedom, progetto che era stato annunciato prima della morte del cantante e contenente interviste a personalità del mondo della musica come Stevie Wonder, Elton John, Mary J. Blige, Elton John, Nile Rodgers, Mark Ronson, oltre che alle top-model Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz e Linda Evangelista, che apparirono nel videoclip di Freedom! ’90 (ve lo riproponiamo qui di seguito).