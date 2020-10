“GLOW” cancellato da Netflix causa COVID-19 nonostante il rinnovo

Netflix ha deciso di cancellare la serie GLOW a causa delle difficoltà provocate dalla pandemia di coronavirus nonostante lo show fosse già stato rinnovato per una quarta stagione lo scorso agosto.

«Il COVID ha ucciso delle persone. Si tratta di una tragedia nazionale e ci dovremmo concentrare su questo. Il COVID ha anche cancellato il nostro show. Netflix ha deciso di non finire le riprese della stagione finale di GLOW. Ci era stata data l’opportunità e la libertà creativa di realizzare una complessa commedia sulle donne e le loro storie. E sul wrestling. E adesso non c’è più. Ci sono tante cose schifose che stanno accadendo nel mondo molto più problematiche di questo. Ma fa comunque male sapere che non vedremo più queste 15 donne insieme nello stesso frame» Liz Flahive e Carly Mensch