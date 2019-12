“Hammamet”. Primo poster per il film su Craxi con Pierfrancesco Favino

Pepito Produzioni e Rai Cinema hanno condiviso in rete il poster ufficiale di Hammamet, film di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Bettino Craxi. La pellicola, in uscita nelle sale italiane dal 9 gennaio 2020, racconterà la vicenda umana e politica di uno dei leader politici più discussi e controversi della storia italiana, Presidente del Consiglio dal 1983 al 1987 e segretario del PSI dal 1976 al 1993, anno del suo esilio in Tunisia, ad Hammamet, per sfuggire ai procedimenti giudiziari a suo carico, in seguito alle indagini di Tangentopoli.

Prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e distribuito in Italia da 01 Distribution, il film di Amelio presenta nel cast anche Renato Carpentieri, Claudia Gerini, Livia Rossi, Luca Filippi.

Hammamet riflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente. Sono passati vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, è chiuso oggi in un silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso senza appello. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante. L’immaginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La narrazione ha l’andamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.