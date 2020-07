Henry Rollins. Un tutorial per accudire i nostri vinili

Curata dall’icona hardcore punk Henry Rollins e da DJ Gimel “Young Guru” Keaton, The Sound Of Vinyl è un’innovativa piattaforma per tutti gli appassionati di musica che offre una molteplicità di contenuti e approfondimenti per orientarsi nel vasto mondo del vinile. Lanciato nell’ottobre 2017, il portale da allora viene utilizzato dall’ex-Black Flag per raccontare dei suoi album preferiti ma anche per condividere storie della sua vita nel punk rock e intervistare veterani dell’industria discografica, come il produttore Don Was e lo specialista dei master per vinile Ron McMaster dei leggendari Capitol Studios di Hollywood.

Irriducibile appassionato del formato, ma nondimeno della scienza che sta dietro la sua produzione, Rollins ha recentemente dispensato alcuni consigli fondamentali per prendersene cura (e prolungarne la vita) in un recente video per uDiscover Music.

Lo scorso aprile vi avevamo parlato di Rollins per via di un un lungo show radiofonico prodotto in collaborazione con l’emittente KCRW intitolato The Cool Quarantine.