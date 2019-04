I Hate My Village. Nuovi brani in arrivo e il dettaglio sul tour estivo

Dopo i numerosi sold out registrati nella prima parte dell’anno, gli I Hate My Village annunciano una buona manciata di date estive assieme alla pubblicazione di quattro nuove tracce. Il progetto nato dall’incontro tra Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle) continua il tour di supporto all’omonimo debutto I Hate My Village pubblicato da La Tempesta International.

In seguito all’esaurimento delle prime cinque tirature viniliche del disco, il 10 maggio arriverà inoltre la versione versione cd/digitale arricchita da 4 bonus track. Queste tracce usciranno anche separatamente con il titolo I Hate My Bonus Tracks e verranno condivise per lo streaming su tutte le principali piattaforme online.

Di seguito il dettaglio sul tour all’interno dei festival italiani. Su SA trovate la recensione del summenzionato disco di debutto. Photo credits: Paolo De Francesco.

25 maggio 2019 – Parma – Parma Music Park

26 maggio 2019 – Milano – Mi Ami festival

11 giugno 2019 – Bergamo – Lazzaretto, Happening delle Cooperative

12 giugno 2019 – Prato – Officina Giovani, Cantieri Culturali

15 giugno 2019 – Bologna – Biografilm

21 giugno 2019 – Casale Monferrato (AL) – Jazz:Re:Found

22 giugno 2019 – Vittorio Veneto (TV) – Rock4Ail

28 giugno 2019 – Padova – Sherwood Festival

30 giugno 2019 – Brescia – Albori

03 agosto 2019 – Platania (CZ) – Color Fest

10 agosto 2019 – Budapest – Sziget Festival

17 agosto 2019 – Grottaglie (TA) – Cinzella Festival