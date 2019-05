Iggy Pop e Debbie Harry. Nuovi memoriali in arrivo

Iggy Pop (di cui vi ricordiamo l’approfondito monografico su queste pagine) e Debbie Harry / Blondie hanno entrambi nuove biografie in uscita questo autunno. Per quanto riguarda l’Iguana del rock, il libro si intitola ‘Til Wrong Feels Right e uscirà il 26 settembre via Penguin, mentre per quanto concerne l’icona della New York punk e post punk degli anni ’70/’80, la pubblicazione prende il nome di Face It ed è in uscita poco più tardi, il 1 ottobre, via Dey Street Books. Per entrambi parliamo del mercato statunitense (non siamo a conoscenza di edizioni italiane).

Tornando a James Newell Osterberg Jr., il libro, arrichito con ben 100 testi di canzoni, poesie, note inedite, rare foto a colori, nonché i commenti della sopracitata Harry (e di altre rockstar), coincide con i suoi primi 50 anni di attività artistica iniziata nel 1969 con l’omonimo album degli Stooges. «…The Stooges non può che raccontare in parte ciò che è la band in quel momento, intendo ovviamente sul palco. L’esordio a New York è sconvolgente, cronaca che si fa subito leggenda: Iggy osserva il pubblico con sguardo allucinato e sprezzante, si infila le dita nel naso con noncuranza, qualcuno gli tira una lattina di birra, lui la raccoglie e la rispedisce con violenza al mittente, quindi inizia a cantare. A quel punto qualcuno lancia una bottiglia di vetro sul palco, che va in mille pezzi: non potendo rilanciarla, l’Iguana si lancia sulle schegge, inizia a rotolarcisi sopra come indiavolato, ferendosi su tutto il busto. Il pubblico è, comprensibilmente, sotto shock» (estratto dall’approfondimento di Solventi).

Gli ultimi album di Pop e della Harry / Blondie – Post Pop Depression e Pollinator – sono usciti rispettivamente nel 2016 e 2017. Di entrambi trovate le recensioni su SA.