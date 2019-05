James Blake e la versione piano e voce di “Assume Form” per Spotify

James Blake ha recentemente terminato le date britanniche del sou tour che adesso lo condurrà dritto verso l’estate e i festival in calendario, compreso due date italiane, il 2 luglio al Rock in Roma e il 1° novembre al Club to Club di Torino. Nel frattempo, il producer londinese ha stretto le forze con Spotify e ha confezionato un cortometraggio a sostegno del suo ultimo album, Assume Form; nel corto – diretto da Babak Khoshnoud e prodotto da Yours Truly Creative – Blake esegue una versione piano e voce della title-track, inframezzata da alcune sue confessioni in merito alla propria musica e a se stesso.

«Mi sento come se quelle restrizioni su ciò che potevo fare ed essere si fossero annullate. Come se si fossero aperte le cataratte, a quel punto volevo solo lavorare e fare qualsiasi cosa – dichiara James del proprio disco – È come sentirsi più comodi nella propria pelle ed è così che mi sento anch’io, penso sia bello da sentire ma anche da percepire. Volevo dare al mondo qualcosa di buono, fare il meglio che potevo».

Di seguito il corto della durata di poco più di quattro minuti; su SA potete leggere la recensione di Assume Form, a cura di Gabriele Marino, e visualizzare il videoclip più recente del disco, quello di Barefoot in the Park con il feat. di Rosalia. Di pochi giorni fa, infine, la condivisione dell’inedito Mulholland.