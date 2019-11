Kendrick Lamar tour 2020. Una data in Italia a luglio

A sette anni dall’ultima volta, torna in Italia Kendrick Lamar. Il rapper e vincitore del Premio Pullitzer si esibirà per la prima volta a Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, martedì 7 luglio 2020 all’interno di Rock in Roma. Un concerto-evento che segna il ritorno di Kendrick Lamar nel nostro Paese dopo lo show ai Magazzini Generali di Milano del 19 febbraio 2013. Da quel momento, la fama dell’artista si è moltiplicata a dismisura: il suo album del 2015, To Pimp A Butterlfy ha raccolto consensi unanimi in tutto il mondo mentre nel 2018, dopo l’uscita di DAMN., Lamar è diventato il primo rapper a vincere il prestigioso premio Pulitzer, prima assegnato soltanto a artisti e musicisti di classica o di jazz.

I biglietti – comunica il booking Live Nation – saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre. Prezzi? 85,00 euro + diritti di prevendita per il Golden Circle, mentre di 65,00 euro + diritti di prevendita per il posto unico.

