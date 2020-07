“Letizia Battaglia – Shooting the Mafia”. Al cinema con I Wonder Pictures il documentario sulla grande fotografa

Dal 16 luglio scorso è approdato nelle sale italiane Letizia Battaglia – Shooting the Mafia, ritratto personale e intimo su Letizia Battaglia, fotografa palermitana e fotoreporter per il quotidiano L’Ora. Una vita vissuta senza schemi: dalla fotografia di strada, per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica, Letizia Battaglia è stata una figura fondamentale nella Palermo e nell’Italia tra gli anni Settanta e Novanta. Intrecciando interviste e testimonianze d’archivio, Kim Longinotto racconta la vita di un’artista passionale e coraggiosa, mostrando non solo un’esistenza straordinaria e anticonformista, ma anche uno spaccato di storia italiana. In cerca di una libertà che passa per il sogno di una Sicilia sciolta dalle catene della mafia. Di seguito il trailer.

La fotografa, di recente, è stata anche tra i protagonisti dell’ultimo documentario di Franco Maresco, La mafia non è più quella di una volta, presentato lo scorso anno a Venezia e del quale potete leggere la nostra recensione, a cura di Cecilia Strazza.