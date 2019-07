Lorenzo Senni. In anteprima al Terraforma Festival il live “Stargate 2019”

La nuova edizione del Terraforma Festival, al via da domani e in programma fino al 7 luglio 2019 nel bosco di Villa Arconati-FAR a Bollate (Milano), ospiterà in anteprima Stargate 2019, performance di Lorenzo Senni realizzata lo scorso giugno a Matera – e promosso dalla Regione Basilicata – a bordo dello studio mobile di Red Bull Music e accompagnata da un documentario dedicato. Per l’occasione, sabato 6 luglio il producer cesenate – che firmò col nome Stargate l’EP del 2012 Hexplore Superfluidity – sarà accompagnato sul palco da una band con il collaboratore di lungo corso Eddy Current alla chitarra.

«Ho tratto ispirazione – racconta Senni a proposito del nuovo progetto – da Stargate, il film che per me racchiude tutto, e nella musica prodotta mi lego senza limiti a un immaginario di fantascienza. Un progetto che sul palco live mi porterà a suonare la chitarra (normalmente la suono con le mie band hardcore), insieme alla band, lontano dal mondo delle macchine dei produttori e dei DJ. ‘Stargate 2019’ non poteva che prendere vita partendo da Matera, un posto dove tutte le caverne e grotte assomigliano a vere e proprie porte disegnate sulla roccia, sembrano proprio le stargate dell’antichità. Nel progetto ho coinvolto collaboratori vicini e altri musicisti conosciuti a Matera».

Tra le performance più attese del festival milanese, giunto al sesto appuntamento, citiamo inoltre quelle di Laurie Anderson (in Italia per presentare The Language of the Future), Mika Levi, Caterina Barbieri, RP Boo, Donato Dozzy e altri ancora. Nella pagina dedicata a Senni potete consultare il dettaglio della discografia e alcune recensioni, inclusa quella relativa all’ultimo EP XAllegroX / The Shape of Trance To Come, pubblicato nel 2017.