Lou Reed, annunciata la ristampa del libro “I’ll Be Your Mirror: Collected Lyrics”

Il libro su Lou Reed I’ll Be Your Mirror: Collected Lyrics, fuori catalogo ormai da diversi anni, verrà ristampato in una nuova versione dalla casa editrice Faber & Faber. Ad arricchire la reissue, in arrivo il prossimo 7 novembre, vi saranno delle nuove prefazioni a cura della musicista e vedova di Reed, Laurie Anderson, del regista Martin Scorsese e dell’editore James Atlas. La ristampa, un volume da 672 pagine che raccoglie i testi delle canzoni di Lou Reed, sarà inoltre aggiornata con i testi dell’ultimo album del grande rocker newyorchese morto nel 2013, Lulu, scritto insieme ai Metallica e pubblicato due anni prima della sua scomparsa (recensione su SA di Antonio Pancamo Puglia).

Da segnalare che 250 copie facenti parte della tiratura saranno disponibili, oltre che con la copertina rigida standard, in un particolare design a colori invertiti stampato su carta lucida a specchio argento riflettente, cofanetto in stoffa nera e un opuscolo fac-simile di testi scritti a mano inediti di Sally Can’t Dance, il quarto album solista dell’ex Velvet Underground, pubblicato nel 1974. Il costo di una copia in questa speciale versione sarà di 100 dollari. La versione standard, invece, costerà 25 dollari.



Recentemente, la New York Public Library for the Performing Arts ha annunciato l’apertura degli archivi dedicati a Lou Reed. Su SA, oltre a tutto lo streaming della sua discografia, trovate anche un corposo monografico a lui dedicato e curato da Stefano Solventi.