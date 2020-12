Manuel Agnelli firma la colonna sonora di Diabolik

Durante la finale di X Factor, tra l’esibizione con i Little Pieces of Marmelade e quella con la sua band, gli Afterhours, Manuel Agnelli ha confermato i rumor che lo vedevano autore della colonna sonora dell’atteso Diabolik, l’ultimo film dei Manetti Bros.

Il lungometraggio era stato dato in uscita al cinema per il 31 dicembre ma in seguito delle ben note restrizioni prodotte dalla seconda ondata pandemica, la produzione ha deciso di posticiparlo a data da destinarsi, conferma anch’essa che è arrivata per bocca del frontman. Ci dobbiamo pertanto accontentare del teaser trailer pubblicato qualche settimana fa che vi mostriamo di seguito.

Prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti bros, in associazione con Astorina e con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste, Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema. Il film è un adattamento cinematografico dell’iconico fumetto creato negli anni Sessanta da Angela e Luciana Giussani scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., con quest’ultimi a firmare il soggetto insieme a Mario Gomboli.

Come è noto il protagonista della pellicola sarà Luca Marinelli con Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell’ispettore Ginko. Ma nel cast troveremo anche attori cari al cinema dei Manetti, a partire da Alessandro Roia fino a Serena Rossi e Claudia Gerini. Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste i luoghi in cui si sono svolte le riprese del film, che narra la storia oscuramente romantica dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni ’60.