Migliori album 2020 / I primi sei mesi. Le considerazioni di Elena Raugei

Obiettivamente, se non ci fosse stato questo virus di mezzo a funestare tutto e a rendere tangibile il concetto di distopia, questo 2020 sarebbe stato un bell’anno, almeno musicalmente parlando. There Is No Year, però, ci hanno detto subito gli Algiers, sin da gennaio: il loro terzo album, al solito fosco e capace di unire radici e modernità, gospel rock e industrial post-punk, mi ha definitivamente convinto, un concept sulle brutture del mondo che si ripetono nei secoli dei secoli, «come un romanzo neo-Southern Gothic con un sottofondo di anti-oppressione» in tempi in cui è ancora tristemente necessario ribadire che black lives matter. Anche se il primo colpo di fulmine dei sei mesi appena trascorsi è stato Silver Tongue di TORRES, all’apparenza semplice alt-songwriting a seguire il già ottimo Three Futures del 2017 ma a ben ascoltare vibrazione aliena di synthrock dalla cristallina urgenza di fondo. Un altro disco che rischia di essere liquidato troppo rapidamente è Myopia, il quarto della danese Agnes Obel di stanza a Berlino, dove ha da prassi composto, suonato e prodotto in quasi completa autonomia, riflettendo sui concetti di fiducia e dubbio, tra suoni appositamente deformati e fusi tra loro, per un minimale e fantasmatico retrofuturismo da camera con voce da avant-angelo delle nebbie. È stato invece accolto benissimo l’ambizioso doppio græ di Moses Sumney, uscito inizialmente in due volumi e arricchito dalla partecipazione di una quarantina di collaboratori di prestigio, incluso Oneohtrix Point Never: l’artista statunitense di origini ghanesi splitta il mar rosso della sua stessa ispirazione, non binaria per natura, con il suo falsetto e la sua sensibilità compositiva, con un mix di electro-R&B, pop barocco, art-rock, nu-folk e tendenze jazz perfettamente calato nel presente e dedicato al tema della solitudine. Scaturisce direttamente dalla solitudine, Cenizas di Nicolas Jaar (ripresentatosi in parallelo anche con il progetto house Against All Logic), scritto in una specie di profetica quarantena volontaria molto prima di quella autentica a venire: fosco, labirintico inno all’umanità e alle sue ceneri dalle quali rinascere tramite sperimentazione ambient e ascetismo, dark jazz e blues digitale. Considero poi un unico doppio anche Ghosts V-VI dei Nine Inch Nails, anzi per meglio dire degli iperattivi Trent Reznor e Atticus Ross: in giorni di spettri, un ritorno strumentale oscillante tra speranza e disperazione, luce e oscurità, come espresso dalle due copertine monocromatiche e complementari. Together, otto brani dai suoni più eterei, rappresenta il momento in cui le cose potrebbero andare bene, con l’unione fra gli esseri umani sotto un cielo di ambient baluginante e spesso dilatata proiettata verso una futuristica trascendenza di gospel post-gotico. Locusts equivale invece alla piaga che si abbatte su di noi, a spalancare le porte sul baratro con pianoforti filo-horror e pennellate dark jazz, soundscape claustrofobici e melmoso free industrial, cacofonie e loop.

Scacco Matto è poi il primo full lenght su Warp dell’italiano Lorenzo Senni, una partita a scacchi con se stesso vinta andando dalla trance puntilistica marchio di fabbrica a una malinconia per androidi emotivi del futuro, da brani come Dance Tonight Revolution a Canone Infinito, il cui titolo rimanda a un’installazione dello stesso Senni ubicata per l’appunto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, città particolarmente colpita dal maledetto COVID. Altro nuovo capitolo, finanche più radicale, è quello di Jehnny Beth con il suo esordio da solista al di fuori delle Savages, To Love Is To Live, riflessione sull’umanità e sulla sua più frequente assenza, summa cupa e conturbante di punk rock ribelle, elettronica post-industrial, spoken sperimentali, archi, fiati e nuance jazzy, fisicità e intelletto, realizzata con il supporto dell’inseparabile partner Johnny Hostile, di Atticus Ross e Flood alla produzione, di Alan Moulder al mix. Senza contare i featuring: da Romy Madley Croft dei The xx a Joe Talbot degli IDLES. Prima avevamo accennato a Berlino e allora come non citare Alles In Allem degli Einstürzende Neubauten – a tredici anni dal precedente vero e proprio lavoro di studio, e a coincidere con il quarantennale della band – che è un omaggio difatti alla propria città, nonché una raccolta di ballate vieppiù riflessive, essenziali e ovviamente elegantissime, con qualche sporadico déjà vu di matrice industrial o noise: anche qui, attenzione, si parla di ciò che è umano e di ciò che non lo è affatto, ripercorrendo guerre, progressi e regressi della storia. Ci si sposta verso New York e si trovano i Muzz all’esordio omonimo, ovvero il non-supergruppo, che avrei pensato più di maniera che altro, formato da Paul Banks (Interpol), Josh Kaufman (Bonny Light Horseman e produttore per National, The War On Drugs e altri) e Matt Barrick (Jonathan Fire*Eater e The Walkmen). Formato addirittura negli anni 90, soltanto adesso divenuto realtà: i loro brani, tra new wave e folk da sera, vivono di spleen coheniano e saliscendi strumentali da montagne russe del cuore e, alla fine, sì, sono stati una bella sorpresa.

Non mi dilungo altrettanto a parlare dell’altra decina di titoli qui elencati, dai misteriosi SAULT in giù (e ce ne sarebbe potuta essere almeno un’altra decina, per quanto mi riguarda), ma segnalo anche due singoli: la bombetta di Jamie xx, Idontknow, che spazza via qualsiasi altro pezzo di area ballabile, e la dolcemente ironica reunion track art-synthpop dei Fiery Furnaces, Down At The So And So On Somewhere, attesa da oltre un decennio. In ulteriore attesa, quella delle prossime uscite: dai Fontaines D.C. con A Hero’s Death a Deradoorian con Find The Sun – già ottimi, i quattro ipnotici estratti sinora fuori! – a un Jónsi apparso in particolare forma dark con i primi brani ad anticipare Shiver. Sperando veramente di archiviare questa prima metà di 2020.