Moodymann è il nuovo nome di Fat Fat Fat Festival 2019

Va via dalla line-up un grande nome della house, ne arriva un altro altrettanto blasonato. Fat Fat Fat Festival porterà a nelle località di Corridonia e Morrovalle Kenny Dikon Jr, meglio conosciuto come Moodymann. Il producer di Detroit, di ritorno nel festival marchigiano, prende il posto nella line-up di Louie Vega.

Pioniere americano della techno, Kenny Dixon Jr ha colto le influenze musicali e ambientali della Motor City per unirle in un ibrido tra house, techno e deep fatta di samples jazz, funk, soul e disco. Un concentrato di blackness e ritmi clubbing che si ritrova anche nell’ultimo EP Sinner, recensito su queste pagine da Daniele Rigoli.

Fat Fat Fat Festival – di cui trovate l’intero cartellone nella nostra pagina dedicata – è in programma dal 2 al 4 agosto sempre all’insegna del concetto di esperienza da vivere dal vivo, fuori dagli schermi. «La quarta edizione – raccontano gli organizzatori – mantiene il claim You Can’t Download The Experience, frase che sintetizza l’anima e gli obiettivi della rassegna: dare vita a un’esperienza sensoriale, a 360 gradi: dalla musica, fruita dal vivo, all’estetica del territorio che la ospita, alla gastronomia, rigorosamente locale, che introduce spontaneamente il pubblico alla tradizione marchigiana, creando un ponte in grado di valorizzare la storia e l’identità delle Marche. Un viaggio permeato di cultura: musicale, culinaria, popolare. La proposta musicale di FAT FAT FAT attraversa l’intero spettro della Black Music, dalle sue radici più profonde fino alle ultime evoluzioni. Il cardine della selezione artistica è la club culture nata dai movimenti musicali della Techno di Detroit e della House di Chicago».