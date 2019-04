Netflix lancia la Top10 dei contenuti più visti

Una Top 10 dei contenuti più popolari. E’ quanto starebbe approntando Netflix per rendere più facile la scelta dei contenuti da parte degli utenti. La piattaforma streaming è in procinto di lanciare, entro la fine del secondo trimestre 2019, una classifica assoluta dei 10 film e serie TV più visti dagli abbonati, con aggiornamenti settimanali, ma anche classifiche dedicate ai vari generi, in modo da fornire una scelta il più possibile ampia e variegata dei propri contenuti.

La novità – secondo Variety – sarà testata inizialmente nel solo Regno Unito e in seguito, in base ai risultati ottenuti, la compagnia deciderà se procedere a un test più ampio. «Siamo piuttosto ottimisti – ha dichiarato Greg Peters, responsabile del prodotto -, vedremo come funziona».

Per realizzare la classifica – scrive Movieplayer – verranno considerate le statistiche relative a chi completa almeno il 70% della visione di un film o di una serie, considerando anche i titoli di coda, tuttavia i portavoce del servizio non sono entrati nello specifico nel parlare della metodologia esatta.

Il progetto fa parte di una strategia di più ampio respiro che punta ad aumentare la trasparenza del colosso online, il quale finora è sempre stato restio a condividere dati e grafici relativi alle scelte dei propri telespettatori. I dirigenti della società hanno sempre sostenuto che la compagnia non aveva bisogno di condividere alcun dato poichè, semplicemente, Netflix non è un servizio supportato da pubblicità che si basa su valutazioni che abbiano il fine di attirare i marchi presenti sul mercato. Ora però le cose sembra che stiano per cambiare: «Nei prossimi mesi pubblicheremo rapporti più specifici e approfonditi – ha affermato Ted Sarandos, responsabile dei contenuti -, prima ai nostri produttori, quindi ai nostri abbonati, nell’ottica di renderci più trasparenti riguardo ciò che le persone guardano su Netflix in tutto il mondo».

Non resta quindi che attendere per scoprire se la piattaforma di streaming rivelerà in modo più costante e preciso le preferenze dei propri utenti, svelando quali progetti hanno ottenuto il maggior successo tra i tanti offerti ogni mese.