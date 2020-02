Nick Cave racconta com’è nata la canzone “Girl In Amber”

Nick Cave è tornato a parlare del suo album datato 2016, Skeleton Tree, e segnatamente di un brano in esso contenuto, Girl In Amber. L’ha fatto dalle pagine del suo sito The Red Hand Files e a seguito di svariate richieste di chiarimenti espresse dai fan utenti del portale.

Così ha risposto l’artista australiano: «Girl In Amber è una canzone avvolta nel mistero. È nata da sola, da un sogno, e sembra avere un potere speciale, quasi mistico». Più specifico è stato, il cantautore, nel prosieguo della sua risposta: «Nel 2014 ero seduto nella cucina di Warren (Ellis, suo compagno nei Bad Seeds, ndSA), dopo una giornata passata in studio. Sul tavolo c’era un fermacarte con dentro un ragno intrappolato, e lì mi è venuto in mente il titolo Girl In Amber. Ricordo che fui felice, perchè mi capita raramente di trovare un titolo prima che la canzone sia finita, e invece questo lo trovavo vivo e pieno di significato. Mi faceva pensare a persone che conoscevo – ma nessuna in particolare, almeno credo – che erano come in uno stato di stasi, bloccate per sempre nel loro passato». Cave registrò una bozza di canzone legata a quell’idea e dopo la lasciò lì, incompleta.

«Più o meno un anno dopo – riprende il racconto – mi trovavo in un altro studio a Parigi, cercando di portare a termine Skeleton Tree. Le cose erano cambiate. Mio figlio Arthur era morto qualche mese prima e io ero in fuga da me stesso, imbambolato e seduto in studio ad ascoltare le canzoni, cercando di trovare un senso al materiale su cui avevamo lavorato nell’ultimo anno. Ma quando arrivò Girl In Amber non potevo credere a quello che stavo ascoltando. Fu immediatamente e tragicamente chiaro che la ragazza del titolo aveva trovato un chi. E il chi era Susie, mia moglie, attaccata al suo dolore, bloccata ogni giorno in quella stessa canzone che iniziava con lo squillo del telefono e finiva con il crollo del suo mondo. Il secondo verso, così inquietante e ossessionato dalla morte, sembrava parlare direttamente a me, così aggiunsi la frase your little blue-eyed boy ma lasciai il resto com’era. Anche se un paio di versi della canzone avevano meno significato, li lasciai invariati perchè secondo me rompevano con il resto e rendevano il tutto misterioso, più emozionante. Alcuni mesi dopo, nel mix finale aggiunsi anche la frase don’t touch me, mi sembrava suonasse vera. Ci sono alcune canzoni di Skeleton Tree che sembrano rivolte al futuro, ma nessuna così tragicamente come Girl In Amber, che era già listata a lutto prima che si verificasse la tragedia» .



Il tempo, però, a detta del musicista, adesso ha un po’ cambiato le cose: «Quando la cantavo nel tour di quell’album, sentivo che la canzone era legata a quel terribile presente, con mia moglie ancora intrappolata nell’ambra di quel dolore. Adesso è diverso. Mi devasta ancora ogni volta che la canto, ma ora Susie è libera, almeno in parte, dalla soffocante oscurità che la opprimeva e che la teneva separata e lontana dal resto del mondo. Il tempo ha fatto il suo lavoro».

Infine, rivolto a una fan, Cave ha affermato: «Mi piace credere che il brano abbia in parte liberato me e mia moglie dalla paralisi di quel dolore, visto che – come hai detto – a te è stato d’aiuto. Vorrei anche aggiungere che tutti noi, in un modo o nell’altro imprigionati negli eventi del nostro passato, con il tempo e con un po’ di pazienza, guariamo».

Non è la prima volta che Nick Cave si presta, a mezzo web, a raccontare la genesi dei suoi pezzi. Il mese scorso era già successo con Hollywood. Ricordiamo che l’ultimo album pubblicato da Nick Cave and the Bad Seeds è stato Ghosteen, dato alle stampe lo scorso settembre. La band ha anche annunciato il tour europeo a supporto del disco, giro che toccherà anche l’Italia con due appuntamenti: il 9 giugno 2020 al Forum di Assago (Milano) e l’11 giugno seguente all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Prima dello scorso Natale, inoltre, l’artista australiano ha fatto un regalo ai propri fan condividendo per lo streaming (per un periodo limitato) Distant Sky, il concert film, diretto da David Barnard, che documenta il live tenuto dalla band a Copenaghen nell’ottobre 2017. E ricordiamo anche che Re Inchiostro ha annunciato la pubblicazione di un’autobiografia illustrata in uscita nel prossimo mese di marzo. Infine, sempre su queste pagine trovate la recensione del succitato Skeleton Tree scritta da Tommaso Iannini.