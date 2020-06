Nirvana. A settembre arrivano i puzzle dedicati a “Nevermind” e “In Utero”

La Zee Productions, che nel suo catalogo vanta già dei puzzle dedicati alle grandi band come Queen, Metallica, Iron Maiden, Guns N’ Roses e The Who, ha annunciato l’arrivo anche delle edizioni dedicate alle copertine di Nevermind e In Utero, rispettivamente secondo e terzo album dei Nirvana. Queste saranno disponibili sia in edizione da 500 che da 1000 pezzi, a partire dal prossimo 4 settembre, al prezzo di 18 sterline.

Sempre riguardo al mondo legato alla grunge band: in queste ore Julien’s ha battuto all’asta l’iconica chitarra suonata da Kurt Cobain durante l’MTV Unplugged dei Nirvana del 1993 ad un prezzo record. Su SA trovate la recensione dell’unplugged firmata da Stefano Solventi, oltre alle review di Nevermind e In Utero. Ricordiamo che lo scorso anno è uscito in doppio vinile il Live and Loud registrato dalla band al Pier 48 di Seattle nel 1993 e ripreso dalle telecamere di MTV.