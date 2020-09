Nirvana. “Smells Like Teen Spirit” in versione drill non suona poi così peregrina

Blaccmass, produttore di Atlanta noto in rete per i suoi remix a base drill, si è cimentato con una versione di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana riarrangiata con il popolare e narcotico ritmo che dagli UK è spopolato in tutto il mondo. Il risultato lo potete ascoltare sul suo Soundcloud e di seguito. Senza sorprese, il pezzo suona come una cover in mano a Post Malone o a uno qualsiasi degli emuli del compianto Lil Peep con la produzione di un 808 Melo (che citiamo naturalmente per le basi sui lavori del compianto Pop Smoke).

In precedenza, il producer aveva addirittura ottenuto il riconoscimento degli Earth Wind & Fire in persona per la sua versione – sempre drill – di September. Endorsement che gli ha fruttato un paio di milioni di stream. Mica male.

Abbiamo parlato di recente della band di Cobain per via della nostra rubrica dedicata ai videoclip storici. Il clip in esame era In Bloom. Su SA trovate anche un altro esperimento sul repertorio della grunge band: un inedito prodotto da un’intelligenza artificiale dopo averne elaborato l’intero catalogo. Per le recensioni di MTV Unplugged in New York, Nevermind, Bleach Deluxe Edition e In Utero vi rimandiamo alle rispettive pagine.