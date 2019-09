Paradiso è il nuovo singolo di Erlend Øye e La Comitiva

Molti dei nostri lettori si ricorderanno del norvegese Erlend Øye grazie alla sua carriera in veste di cantante e chitarrista nel duo dei Kings of Convenience. A partire dal 2001, anno di pubblicazione dell’album Quiet Is The New Loud, fino al 2010 l’artista si è contemporaneamente avventurato nel mondo della musica elettronica, firmando un volume della fortunata serie di compilations DJ Kicks e militando nei berlinesi The Whitest Boy Alive. Forse non molti sanno però che Øye vive in Sicilia dal 2012, dove continua ad essere musicalmente attivo spalleggiato da La Comitiva, una band nata a Ortigia, nel centro storico di Siracusa. A sei anni di distanza da La Prima Estate, singolo di debutto di questa sua nuova fase artistica con testi cantati in lingua italiana, arriva Paradiso.

La canzone è stata registrata alla Funkhaus di Berlino, e per la precisione nello studio di Nils Frahm in collaborazione con gli Stargaze, un ensemble di musica classica non convenzionale. Una partnership con il pianista tedesco iniziata lo scorso giugno con l’invito fatto ad Oye e La Comitiva a prendere parte al suo evento intitolato Reflektor ed organizzato per conto della Fondazione Elbphilarmonie in quel di Amburgo.

Una partnership con il pianista tedesco iniziata lo scorso giugno con l'invito fatto ad Oye e La Comitiva a prendere parte al suo evento intitolato Reflektor ed organizzato per conto della Fondazione Elbphilarmonie in quel di Amburgo.