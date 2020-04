Pavement, un picture disc per il 25° anniversario di “Wowee Zowee”

Matador ha annunciato la pubblicazione di uno speciale picture disc in occasione del 25° anniversario di Wowee Zowee, il terzo album in studio dei Pavement, dato originariamente alle stampe l’11 aprile 1995.

Il disco commemorativo contiene tre canzoni: Sentitive Euro Man e la sequenza Brink Of The Clouds/Candylad (ascolti disponibili alla fine della presente news), nessuna delle quali compresa nella tracklist del lavoro ma pubblicate successivamente (la seconda solo come Brink Of The Clouds) in Wowee Zowee: Sordid Sentinels, l’edizione estesa uscita su CD nel 2006. Il picture disc è in vendita in edizione limitata a 3.000 copie e può essere acquistato sul sito della stessa casa discografica statunitense.

Su SA trovate la recensione di Wowee Zowee scritta da Antonio Pancamo Puglia, il quale proprio nel 2006 scriveva: è il disco «in cui qualcosa cominciò ad incrinarsi. Almeno per chi, dopo l’asso calato di Crooked Rain, lo trovò un lavoro discontinuo, raccogliticcio, dispersivo, colmo per lo più di riempitivi e perfino autoindulgente (aggettivo, quest’ultimo, che potrebbe essere l’ultimo da affibbiare a gente che ha fatto dello svacco uno stile di vita, ancor prima che attitudine, moda o posa). Non la pensava così la band, e nemmeno chi tra i fan lo considera addirittura il migliore della discografia. Non sarà così, però se prendiamo i due estremi toccati degli album precedenti, non si potrebbe avere migliore sintesi delle anime del gruppo». La chiosa, del resto, non lasciava dubbi: «E’ dei Pavement che stiamo parlando, ragazzi. Una band che a sei anni dallo scioglimento continua a suonare terribilmente attuale e originale, alla faccia del tempo che passa e delle umane vicissitudini. Quanto se ne sente la mancanza, però…».

Potete ascoltare Sentitive Euro Man e Brink Of The Cluds/Candylad dai link seguenti: