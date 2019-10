Presentato l’Ypsigrock Festival 2020

Si terrà a Castelbuono (PA) dal 6 al 9 agosto 2020 la 24ª edizione di Ypsigrock. Ne ha dato comunicazione l’associazione culturale Glenn Gould con la presentazione, sui canali del festival, del nuovo artwork firmato dalla graphic designer e illustratrice spagnola Alba Blázquez. La tradizionale kermesse si svolgerà all’interno di alcuni spettacolari angoli del borgo medievale siciliano, nel suggestivo scenario del Parco delle Madonie.

Spiega la nota stampa che «Ypsigrock Festival si aprirà, com’è ormai tradizione, il giovedì, con alcuni eventi collaterali tra cui mostre, workshop dedicati al mondo dei festival, e con il Welcome Party che si terrà all’Ypsicamping, all’interno dell’area attrezzata di San Focà. I concerti a pagamento si svolgeranno da venerdì 7 a domenica 9 agosto sui quattro palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage presso il chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco, il Mr.Y Stage all’interno dell’attuale Centro Sud, nell’ex chiesa del Crocifisso, e il Cuzzocrea Stage, collocato in mezzo ad una pineta, all’interno del campeggio allestito nel cuore del Parco delle Madonie.

E tornando a parlare dell’artwork, la stessa Blázquez ha spiegato: «In questa illustrazione ho cercato di catturare l’essenza della Sicilia che per me evoca colori brillanti, armonia, simmetria, natura, divertimento e relax. Un festival è un’occasione perfetta per esprimersi liberamente, ascoltare musica e godere della compagnia degli amici. Ho immaginato per Ypsigrock un ambiente magico dove poter ballare e vivere in armonia insieme».