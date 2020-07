Remake Utopia. Le prime immagini della nuova serie tv targata Amazon Prime

A più di due anni dalle prime indiscrezioni sulla sua realizzazione, e ad uno dalla conferma di Sasha Lane (American Honey) nel ruolo di Jessica Hyde, spuntano sul web – via Entertainment Weekly – le prime immagini del remake di Utopia, la serie di culto britannica creata da Dennis Kelly.

Utopia racconta la storia di un gruppo di adolescenti che si incontra online ed è perseguitato da un’organizzazione ombra dello Stato dopo che questi entrano in possesso di un graphic novel considerato quasi mitico dalla cultura underground. Dalle pagine del fumetto scoprono che le teorie cospirative in esso contenute sono vere e questo li metterà in pericolo, ma anche nella posizione di poter salvare il pianeta in cui, nel frattempo, si è scatenata la pandemia.

La nuova versione della serie tv, che arriverà come esclusiva Amazon Prime quest’inverno, vedrà un maggiore focus sulle cospirazioni governative che tanto piacciono al pubblico americano. Al comando c’è Gillian Flynn (Gone Girl) sia alla sceneggiatura che alla co-produzione esecutiva che ne parla in termini ultra realisti («L’ho voluta sporca, cruda e reale»).

Inoltre tra i protagonisti, oltre alla sopracitata eroina, troveremo: John Cusack nella parte del Dottor Kevin Christie, una sorta di Elon Musk che vuole rivoluzionare il mondo per mezzo della scienza (chissà se se ne verrà fuori con un’implantologia per trasmettere dati direttamente al cervello), Rainn Wilson nei panni di Michael Stearns, un ex virologo dimenticato da tutti chiuso nel suo laboratorio che scoprirà le connessioni del filantropo con la mortale epidemia d’influenza, e Jessica Rothe, ovvero l’idealista e leader nata Samantha.

La Flynn in passato ha lavorato alla sceneggiatura di Gone Girl – L’amore bugiardo, e un altro suo romanzo, Sharp Objects, è stato trasposto in una serie limitata con protagonista Amy Adams andata in onda lo scorso anno. Jessica Rhoades, lì coinvolta, sarà inoltre presente nel reboot assieme a Sharon Hall, Karen Wilson, Dennis Kelly e Diederick Santer, tutti scelti come produttori esecutivi addizionali.