Rivelati titolo, cast completo e inizio delle riprese del nuovo film di Christopher Nolan

La Warner Bros. Pictures ha annunciato ufficialmente che il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan si intitolerà Tenet, e che il cast principale sarà formato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine (all’ennesima collaborazione con il regista britannico), Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson e Clémence Poésy. Le riprese sono appena iniziate e l’uscita è fissata attualmente per il 17 luglio 2020 nelle sale statunitensi. Nulla o poco più si sa ancora riguardo la trama della pellicola, descritta come un action epico che ruota attorno al mondo dello spionaggio internazionale. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista, e le riprese si terranno presso sette paesi diversi.

Nel team tecnico, tornerà Hoyte van Hoytema alla fotografia (il film sarà girato in un mix tra formato IMAX e pellicola 70mm), al montaggio troveremo Jennifer Lame, alla scenografia Nathan Crowley, ai costumi Jeffrey Kurland e alla supervisione degli effetti visivi Andrew Jackson; producono Nolan e la moglie Emma Thomas, con Thomas Hayslip come produttore esecutivo. Alla soundtrack, a sorpresa, non ci sarà Hans Zimmer, ma Ludwig Göransson, già compositore per lo score di Black Panther, con il quale si è aggiudicato il Premio Oscar.

Sul conto di Nolan, su SA potete leggere le recensioni di The Prestige, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. L’ultimo film del regista è Dunkirk, uscito nel 2017 e vincitore di tre Premi Oscar (montaggio, sonoro e montaggio sonoro).

Christopher Nolan’s New Movie Gets A Title, Final Cast As Shooting Begins https://t.co/yHytICkItS pic.twitter.com/vglJxWthne — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 22, 2019