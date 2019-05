“Rocketman”. Taron Egerton canta “Saturday Night’s Allright” nella nuova clip

Fandango ha diffuso in streaming una nuova clip di Rocketman in cui Taron Egerton canta e danza in una dinamica coreografia Saturday Night’s Allright, brano di Elton John contenuto nel classico Goodbye Yellow Brick Road del 1973. La pellicola, diretta da Dexter Fletcher, è stata presentata pochi giorni fa al 72° Festival di Cannes incontrando il favore della critica. Rocketman sarà nelle sale itaiane a partire dal prossimo 29 maggio.

Rocketman racconta la vita del cantautore britannico dai suoi primi giorni alla Royal Academy of Music fino alla sua ascesa nel mondo della musica da autentica superstar, tra successi ed eccessi. Nel cast ci saranno anche Jamie Bell nel ruolo di Bernie Taupin, sodale collaboratore di John, e Bryce Dallas Howard in quelli della madre Sheila Eileen. Si tratta del secondo biopic musicale in pochi mesi (il terzo se consideriamo anche The Dirt di Netflix sui Mötley Crüe) dopo Bohemian Rhapsody dedicato ai Queen; casualmente, Fletcher ha contribuito a girare le ultime scene di quest’ultimo dopo il licenziamento di Bryan Singer. Su queste pagine anche il dietro le quinte della pellicola, in cui Egerton esegue la celebre Tiny Dancer. Su SA potete leggere la recensione dell’ultimo film di Fletcher, Eddie the Eagle.