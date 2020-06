Roger Waters contro Israele, “responsabile della morte di George Floyd”. Il sionismo? “Macchia da rimuovere”

Un Roger Waters a tutto spiano contro Israele e il sionismo, quello che è intervenuto in collegamento video con il Middle East Media Research Institute per parlare delle relazioni tra Stati Uniti e stato ebraico. In primis, l’ex Pink Floyd ha attaccato duramente il miliardario ebreo-americano Sheldon Adelson accusandolo di essere un «burattinaio», poi ha criticato la polizia israeliana per essere stata – a suo dire – indirettamente complice della morte di George Floyd, e infine se l’è presa con il sionismo in generale, definendolo una «brutta macchia da rimuovere».

«Adelson è il burattinaio di Trump, Pompeo e David M. Friedman (l’ambasciatore USA in Israele, anche lui ebreo, ndSA)», è stata la prima dichiarazione del musicista riportata da Consequence Of Sound e a proposito del magnate e grande donatore privato del Partito Repubblicano americano. Waters ha aggiunto che «il miliardario è un sostenitore dell’estrema destra razzista e bigotta, il quale non capisce che gli essere umani possano avere dei diritti. Sheldon Adelson crede che solo gli ebrei siano completamente umani, e che siano sotto attacco in qualche modo. Crede che tutti gli altri stiano su questa terra per servire loro. Lo crede lui, non sto dicendo che lo credano tutti gli ebrei. Lui lo crede e tiene in mano i fili in base a questa strana interpretazione biblica secondo cui tutto andrà bene nel mondo se Israele sarà grande, il che significa prendersi gli interi Palestina e Regno di Giordania, mettere tutto insieme sotto l’insegna del Popolo eletto e chiamarlo Israele: è pazzo. Ma sfortunatamente, questo pazzo è anche incredibilmente ricco e ha quel piccolo coglione di Trump in tasca».

Ma non è tutto. Secondo Waters, Israele è anche indirettamente responsabile della morte dell’afroamericano di Minneapolis George Floyd, poiché proprio le forze di sicurezza israeliane avrebbero inventato il famigerato soffocamento a mezzo ginocchio: «È una tecnica israeliana – ha detto il compositore inglese – insegnata alle forze di polizia USA da esperti israeliani al fine di attuarla sui neri come loro fanno sui palestinesi. E ne sono pure orgogliosi. Dicono: “Guardate quanto siamo bravi, imparate da noi”».

E per concludere, Waters ha sparato ad alzo zero anche contro il sionismo in generale, sostenendo che si tratta di «una brutta macchia che dovremmo gentilmente rimuovere».

Riguardo Roger Waters e Israele, la memoria torna inevitabilmente alle accuse rivolte dall'artista ai Radiohead per il concerto da essi ivi tenuto nel 2017, dopo la lettera in cui lui e altri musicisti chiedevano alla band di Thom Yorke di non esibirsi. La polemica si accese subito, con toni anche molto duri.