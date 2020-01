I Sebadoh tornano in tour in Italia per presentare “Act Surprised”

A distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione di Act Surprised, i Sebadoh di Lou Barlow sono pronti per un tour che li porterà nel quest’anno anche in Italia. Tre le date previste sul territorio: 24 marzo al Locomotiv di Bologna, il 25 marzo al Circolo della Musica di Rivoli, in provincia di Torino ed, infine, il 26 marzo al Serraglio di Milano.

Sulle nostre pagine potete recuperare i video dei brani Raging River e Celebrate The Void, e la recensione del sopracitato Act Surprised, disco che ha segnato il ritorno della formazione pioniera del lo-fi a sei anni di distanza dal precedente Defend Yourself’(recensito positivamente da Antonio Pancamo Puglia). Per quanto riguarda invece i Dinosaur Jr, l’ultima prova discografica – Give A Glimpse Of What Yer Not – risale al 2016 ma la band, proprio per voce del bassista Lou Barlow, ha fatto sapere che è tornata in studio di registrazione per incidere un nuovo lavoro. Biglietti in prevendita per il tour dei Sebadoh a partire dalle ore 10:00 di venerdì 10 gennaio 2020.