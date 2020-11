“Sisters With Transistors”. La prima italiana al Festival dei Popoli

Dopo i consensi ricevuti presso noti festival cinematografici internazionali (non ultimo il Ji.hlava International), il documentario di Lisa Rovner sulle pioniere della musica elettronica, Sisters with Transistors, approda come evento speciale alla 61° edizione del Festival dei Popoli di Firenze. Come la maggior parte delle manifestazioni internazionali, anche la famosa kermesse, in ottemperanza alle regole sanitarie per contrastare la diffusione del COVID-19, si sta svolgendo quest’anno (dal 15 al 21 novembre) esclusivamente online.

La prima italiana della pellicola, inclusa nella sezione Let The Music Play, dedicata ai film spettacolari a tematica musicale, verrà trasmessa in streaming dalle ore 20,30 di stasera (18 novembre) sulla piattaforma Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia del capoluogo toscano, in collaborazione con Mymovies.it.

La regista, attraverso un excursus di rara originalità sul ventesimo secolo, trasforma l’eterogeneo materiale di repertorio in un’appassionante narrazione tutta al femminile, con la voce narrante della performer musicale Laurie Anderson a fare da raccordo tra gli ipnotici esperimenti di Clara Rockmore, Daphne Oram, Suzanne Ciani, Bebe Barron, Maryanne Amarache e tutte le altre geniali innovatrici del genere.

Presentazione del Festival Dei Popoli

La 61° edizione del Festival dei Popoli – presieduta da Vittorio Iervese e diretta da Alessandro Stellino per la parte artistica e Claudia Maci per l’organizzazione generale – è realizzata con il contributo di MiBACT – Direzione Generale Cinema; Regione Toscana; Fondazione Sistema Toscana; La Compagnia; Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze. Ricordiamo inoltre che l’evento ha scelto come pellicola inaugurale, Patti In Florence, il documentario diretto da Edoardo Zucchetti che racconta uno speciale legame, quello tra Patti Smith e la città di Firenze