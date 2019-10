Swans. Nuovo brano in streaming da “Leaving Meaning” e una data italiana

Leaving Meaning, l’album degli Swans con la nuova formazione, uscirà tra circa due settimane. Ad anticiparlo abbiamo ascoltato It’s Coming It’s Real – un ritorno alle sonorità del bunny period della band – brano a cui è seguita in queste ore la condivisione dell’estratto The Hanging Man. Nel pezzo ritroviamo un’altra delle influenze del mutante progetto, ovvero quella che riporta all’amore di Micheal Gira per la poetica di Ian Curtis e dei suoi Joy Division.

Nel frattempo, è stata annunciata una data italiana: si tratta di un unico appuntamento sul nostro territorio fissato per il 14 maggio 2020 al Santeria Toscana 31 di Milano. Evento che vedrà lo stesso (ex) membro della band, Norman Westberg, in apertura con un set per chitarra ed effetti, arrangiamenti che abbiamo già avuto modo di apprezzare in lavori come The All Most Quiet e 13.

Ricordiamo che con Leaving Meaning inizia una nuova fase per il progetto di Gira dopo lo scioglimento della line up con la quale – tra il 2010 e il 2017 – erano usciti gli album The Seer, To Be Kind e The Glowing Man. Un capitolo dai toni più pacati, maggiormente concentrato sul canto, la narrazione e anche la melodia, tra luce e tenebra.

Trovate gli streaming di entrambi i brani nella pagina dedicata, idem per il dettaglio sul concerto. Su SA potete inoltre consultare uno speciale approfondimento di carriera dedicato agli Swans scritto da Maurizio Inchingoli.