Tempo di Computer Age Edition per il Rock Contest

Covid o non covid, il Rock Contest non si ferma. Se non può accadere in presenza, risponde comunque presente: il più longevo concorso musicale per emergenti organizzato da Controradio e Controradio Club (in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e SIAE) si sposta sul web grazie alla multipiattaforma EDO Eventi Digitali Online di Controradio, nata con l’intento di produrre e diffondere eventi attraverso canali digitali.

Alle ore 21:00 sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana saranno visibili le performance delle band, così come sui siti rockcontest.it e controradio.it, sul canale Youtube Controradio crossmedia, sui profili InstagramTV Rock Contest e Controradio. Trenta le band in gara, selezionate tra le oltre 600 iscritte, che si sfideranno in 5 serate da cui usciranno le protagoniste della serata della finale, prevista per il 21 dicembre (con un super ospite al momento top secret).

La Computer Age Edition del Rock Contest rifletterà il clima in cui vede la luce grazie a uno sforzo multimediale richiesto agli stessi artisti: ogni band dovrà infatti produrre il video di una loro esecuzione live con libertà di utilizzare creativamente le moderne tecnologie digitali. Inoltre, le stesse proposte musicali non saranno impermeabili al formato, affiancando alla consueta attitudine elettrica la sempre più predominante vena elettronica. Altra interessante novità è rappresentata dai “live in studio” che vedranno nomi noti del rock e del pop d’autore (Finaz, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Emma Nolde, Nervi, L’Albero…) affiancare le band in gara.