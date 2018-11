“The Juniper Tree”. Torna in sala restaurato il debutto al cinema di Björk

Björk ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema nel 1990 con la pellicola The Juniper Tree, diretta da Nietzchka Keene e ispirata all’omonima fiaba dei fratelli Grimm. Adesso, il film è stato restaurato in 4K dal Wisconsin Center for Film & Theater Research grazie al sostegno della Film Foundation e della Family Foundation di George Lucas. I diritti di questa copia restaurata sono già stati acquisiti dalla Arbelos, che si occuperà di distribuirla in alcune sale del Nord America la prossima primavera, prima di un eventuale uscita attraverso i canali digitali. L’anteprima si terrà all’AFI Fest il prossimo 10 novembre.

