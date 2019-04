The National. Al Santeria Toscana di Milano l’ascolto in anteprima di “I Am Easy To Find”

Il prossimo 17 maggio vedrà finalmente la luce I Am Easy To Find, nuovo album dei National – successore di Sleep Well Beast del 2017 – accompagnato da un cortometraggio diretto da Mike Mills e con protagonista il premio Oscar Alicia Vikander. I fan della band capitanata da Matt Berninger che proprio non ne vogliono sapere di aspettare, mercoledì 8 maggio avranno l’occasione di assistere alla proiezione della pellicola e all’ascolto in esclusiva del disco: l’appuntamento è fissato al Santeria Toscana di Milano a partire dalle ore 21.00, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina Facebook dedicata all’evento.

In occasione dell’uscita dell’ottava prova discografica, la band si esibirà in Italia per una data all’Ypsigrock di Castelbuono (PA), assieme a Spiritualized, David August e altri ancora. In archivio potete consultare un ampio monografico dedicato alla formazione statunitense firmato da Fernando Rennis e le recensioni della discografia. In ultimo, vi ricordiamo che Bryce Dessner, componente del gruppo, ha pubblicato di recente l’album di musica classica El Chan, sempre recensito da Rennis.