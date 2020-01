The New Pope. Su Spotify la playlist della colonna sonora

In onda su Sky dal 10 gennaio 2020, contemporaneamente agli Stati Uniti su HBO, The New Pope è la nuova serie ideata e diretta da Paolo Sorrentino, sequel di quel fortunato The Young Pope trasmesso due anni fa. Presentata in anteprima alla 76° Mostra del Cinema di Venezia, questa seconda stagione sarà un palcoscenico per lo scoppiettante scontro ideologico tra il venerato Lenny Belardo/Pio XIII (Jude Law) e il suo emblematico successore Sir Lenny Brennox/Giovanni Paolo III (John Malkovich).

Ad accompagnamento di tale duello, come di usanza nelle produzioni del regista partenopeo, una variegata colonna sonora curata assieme allo storico Lele Marchitelli, raccolta in una playlist su Spotify che verrà aggiornata ogni lunedì successivo alla messa in onda del venerdì: come per la stagione precedente, un vorticoso mix di brani originali (firmata dallo stesso Marchitelli), dance-pop (la nuova sigla, Good Time Girl di Sofi Tukker), indie (Belle and Sebastian), rock (Jefferson Airplane), pop italiano (Lucia Manca), del mondo del teatro (il II° Coro delle Lavandaie dallo spettacolo La Gatta Cenerentola di Roberto de Simone) e classici (il Requiem di Gabriel Fauré).

The New Pope sarà composta da 8 episodi, scritti da Sorrentino in collaborazione con Umberto Contarello e Stefano Bises. Su queste pagine trovate le nostre impressioni ai due episodi (il 2° e il 7°) presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Per quanto riguarda Sorrentino, in archivio potete recuperare le recensioni del dittico dedicato alla figura di Silvio Berlusconi, Loro 1 e Loro 2.

Ecco la playlist della colonna sonora di The New Pope: