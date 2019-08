Thom Yorke ha curato “I See You”, una speciale fanzine in collaborazione con Crack Magazine

I See You è il nome di una speciale fanzine che Thom Yorke ha curato in collaborazione con Crack Magazine. Di fatto la pubblicazione rappresenta un’espansione dei temi affrontati qualche mese fa dal frontman dei Radiohead nella cover story di quel magazine (Thom Yorke: Daydream nation).



La fanzine – già preordinabile al costo di 20 dollari e in spedizione entro il 13 settembre – presenta le illustrazioni di Stanley Donwood (ma anche i contributi di Tchocky e Christian Holstad) e si compone di interviste mirate che una serie di noti personaggi del mondo dell’arte, della cultura e della scienza hanno concesso al cantante a proposito di temi quali l’identità, la resistenza, la paura, la pubblicità e il futuro. Tra gli otto intervistati figurano il regista Luca Guadagnino (con il quale Yorke ha collaborato nel recente passato per Suspiria), lo scrittore e ambientalista George Monbiot, la compositrice Laurie Spiegel, il poeta Harry Josephine Giles, gli artisti Amy Cutler e Christian Holstad e lo stilista Jun Takahashi. Nella prefazione, a rispondere ai medesimi temi, troviamo lo stesso autore di ANIMA che coglie inoltre l’occasione per raccontare del proprio processo creativo, delle sue visioni politiche nonché delle sue preoccupazioni riguardo al presente e al futuro.

Di seguito la cover della fanzine. Su SA trovate l’ascolto di Daily Battles, recente brano che il cantante ha composto per la colonna sonora di Motherless Brooklyn e gli approfondimenti di carriera dedicati a lui e ai Radiohead, oltre alla recensione dell’ultimo lavoro in studio, il sopracitato ANIMA, a firma di Fernando Rennis. Il tour italiano di Tomorrow Modern Boxes si è concluso lo scorso 21 luglio al Rock In Roma; sempre su queste pagine trovate la gallery fotografica di Riccardo Ruspi per Umbria Jazz 2019, così come quelle di Francesca Sara Cauli a Ferrara e di Davide Carrer a Villa Manin.