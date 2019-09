“ZeroZeroZero”. Trailer per la serie di Sollima tratta da Saviano e con le musiche dei Mogwai

Sky Atlantic Italia ha diffuso in streaming il trailer di ZeroZeroZero, serie co-creata e diretta da Stefano Sollima, tratta dal romanzo-inchiesta di Roberto Saviano, pubblicato da Feltrinelli Editore. Si rinnova così la collaborazione artistica tra il regista romano e lo scrittore napoletano, dopo il lavoro svolto su Gomorra – La serie. Nel ricco cast internazionale troveremo Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida; la serie è stata girata tra New Orleans, Messico e la Calabria, ambientazioni che riprendono proprio quelle della trama (che vi riportiamo di seguito). Le musiche della serie sono state composte dai Mogwai. ZeroZeroZero approderà prossimamente su Sky Atlantic e alla Mostra di Venezia sono stati presentati oggi i primi due episodi in anteprima, intitolati The Shipment e Tampico Skies.

ZeroZeroZero – Il trailer della serie diretta da Stefano Sollima e ispirata al libro di Roberto Saviano Se guardi attraverso la cocaina puoi vedere il mondo.#ZeroZeroZero, diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano. Prossimamente su #Sky #Venezia76 Posted by Sky Atlantic Italia on Friday, August 30, 2019

Sinossi: La serie segue il viaggio di un carico di cocaina, dal momento in cui un potente clan della ‘Ndrangheta decide di acquistarlo fino a quando viene consegnato e pagato. Attraverso le storie dei suoi personaggi, ZeroZeroZero getta luce sui meccanismi con cui l’economia illegale diventa parte di quella legale e su come entrambe siano collegate a una spietata logica di potere e controllo che influenza le vite e le relazioni delle persone: i cartelli messicani che gestiscono la produzione di droga, le organizzazioni criminali italiane che ne amministrano la distribuzione in tutto il mondo e le compagnie americane che, al di sopra di ogni sospetto, controllano la quantità apparentemente infinita di denaro coinvolta in questo giro di affari. Un’epica lotta per il potere si scatena coinvolgendo tutti i livelli di questa gigantesca piramide criminale, dallo spacciatore all’angolo della strada fino al più potente boss della malavita organizzata internazionale: i loro introiti e le loro stesse vite sono in pericolo.