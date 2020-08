Zoë Kravitz ha commentato la cancellazione di “Alta Fedeltà”

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, Hulu ha cancellato la serie reboot di Alta Fedeltà dopo una sola stagione. A quanto pare la protagonista, Zoë Kravitz, non è assolutamente contenta della decisione presa della piattaforma. Poco dopo la notizia del mancato rinnovo, la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonnet ha condiviso un IG post in cui ringraziava il cast e tutti coloro che l’avevano guardata, salvo poi lasciarsi andare nei commenti a qualche sarcastica considerazione critica.

Tra i commenti al post ci sono stati quelli dispiaciuti di attrici come Reese Witherspoon, Halle Berry e Tessa Thompson. A quest’ultima la Kravitz ha risposto ponendo l’accento sulla mancanza di rappresentatività negli show di Hulu: «Va bene. Almeno Hulu ha un sacco di altri spettacoli con protagoniste donne di colore che possiamo guardare. Oh no, aspetta…».

Lo show tratto dal romanzo di Nick Hornby, dal quale venne tratto prima l’omonimo film di Stephen Frears (2000) con John Cusack, non ha raggiunto le aspettative previste dalla piattaforma, sebbene fosse intervenuto lo stesso scrittore ad elogiarne la reinterpretazione: «Alta Fedeltà parla del mondo in cui ci troviamo adesso. Sebbene le playlist siano fatte in digitale, i cuori spezzati da uomini e donne incapaci sono ancora dolorosamente analogici. In qualche modo, Rob [ndr. il protagonista originale maschile] è sopravvissuto al passaggio al ventunesimo secolo e questo perchè le persone sono ancora disposte a pagare per qualcosa che è onnipresente come l’aria che respiriamo».